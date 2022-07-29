Боба Дилана больше не обвиняют в изнасиловании почти 60-летней давности

Ранее адвокаты певца заявили, что истица уничтожила ключевые доказательства, непосредственно относящиеся к обвинению, безвозвратно нарушив целостность уголовного дела. В связи с этим ей грозили штрафные санкции. Согласно судебным правилам, дело закрыто окончательно и не может быть инициировано заново.

„Мы рады, что истец отказался от этого обмана“, — заявили защитники Дилана.

Иск против музыканта подала в августе 2021 года неназванная жительница штата Коннектикут, именуемая в судебных документах как J.C. (Джей Си).

Она заявляла, что в 1965 году в возрасте 12 лет неоднократно подвергалась насилию со стороны Дилана, которому тогда было 23 года. По ее утверждению, домогательства происходили в течение шести недель в номере Дилана в отеле „Челси“ на Манхэттене.

Адвокаты музыканта настаивали, что утверждения женщины не соответствуют действительности, а иск подан с целью „получения огромной выплаты под угрозой ущерба деловой репутации“ Дилана.