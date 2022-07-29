Группа „t.A.T.u.“ все же воссоединится

„Юлия Волкова и Лена Катина впервые дадут большой сольный концерт с момента распада группы в 2011 году“, — обрадовали поклонников. Концерт должен состояться осенью в Минске.

Однако позднее концертный директор Юлии Волковой Катерина Дорош чуть охладила эмоции. „Это выступление. Это не сольный концерт. Это в рамках шоу“, — объяснила она.

Шоу называется OVION SHOW, пройдет оно действительно в Минске. Помимо группы „t.A.T.u.“ на сцену выйдут многие звезды.

Однако новость для поклонников группы всё равно радостная. Возможно, повзрослевшие солистки помирятся и решат тряхнуть стариной уже по полной программе. Разве что припев „мне нужна она“ и поцелуй двух взрослых женщин (и даже мам) будут смотреться несколько странно.