ФОТО | Праздник в самом разгаре! Президент Алар Карис посетил Вильяндиский фестиваль

В этом году на четырехдневном фольклорном фестивале выступят более 60 артистов и групп. В рамках традиционного музыкального фестиваля пройдет более 100 концертов. В Вильянди выступят Duo Ruut, Mari Jürjens, Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane, Puuluup, Zetod и многие другие исполнители из Эстонии и других стран.