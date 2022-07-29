Культура
29.07.2022, 20:38

ФОТО | Праздник в самом разгаре! Президент Алар Карис посетил Вильяндиский фестиваль

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President Viljandi folgil
President Viljandi folgil
ФОТО: Kenno Soo | Ekspress Meedia

Президент Алар Карис с супругой также посетили Вильяндиский фестиваль традиционной музыки в пятницу. Известно, что президент послушал выступление Duo Ruut, а после этого отправился в Каэвумяэ, чтобы полюбоваться с высоты на озеро Вильянди.

В этом году на четырехдневном фольклорном фестивале выступят более 60 артистов и групп. В рамках традиционного музыкального фестиваля пройдет более 100 концертов. В Вильянди выступят Duo Ruut, Mari Jürjens, Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane, Puuluup, Zetod и многие другие исполнители из Эстонии и других стран.

Тема фестиваля в этом году — „Крона и корни“ (“Ladvad ja juured“), он посвящен посвящен молодежи и ее роли в сохранении традиций.

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