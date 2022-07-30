Культура
30.07.2022, 15:14

ФОТО | „Стоит на горе он в лыжи обутый“. В Вильянди установлен новый интересный памятник

 
Viljandi uus kuju on teletups
Viljandi uus kuju on teletups
ФОТО: Kenno Soo | Ekspress Meedia

Город Вильянди известен своими скандальными памятниками. Больше всех „прославился“ памятник Яаку Йоала, который в итоге власти города убрали с глаз подальше. Теперь фольклорный городок обрел нового героя – в районе Мяннимяэ возвели статую в виде желтого телепузика на лыжах.

С пятницы на склоне горы Хунтаугу в Вильяндиском районе Мяннимяэ появилась новая статуя – ​​желтый телепузик на лыжах. Как телепузик попал на гору и кто установил его на лыжи, остается неизвестным. В первый же день статуя стала пользоваться популярностью среди местных жителей. Селфи на ее фоне набирают десятки и сотни лайков в социальных сетях.

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