30.07.2022, 15:14
ФОТО | „Стоит на горе он в лыжи обутый“. В Вильянди установлен новый интересный памятник
ФОТО: | Ekspress Meedia
Город Вильянди известен своими скандальными памятниками. Больше всех „прославился“ памятник Яаку Йоала, который в итоге власти города убрали с глаз подальше. Теперь фольклорный городок обрел нового героя – в районе Мяннимяэ возвели статую в виде желтого телепузика на лыжах.
С пятницы на склоне горы Хунтаугу в Вильяндиском районе Мяннимяэ появилась новая статуя – желтый телепузик на лыжах. Как телепузик попал на гору и кто установил его на лыжи, остается неизвестным. В первый же день статуя стала пользоваться популярностью среди местных жителей. Селфи на ее фоне набирают десятки и сотни лайков в социальных сетях.