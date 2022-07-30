ФОТО | „Стоит на горе он в лыжи обутый“. В Вильянди установлен новый интересный памятник

С пятницы на склоне горы Хунтаугу в Вильяндиском районе Мяннимяэ появилась новая статуя – ​​желтый телепузик на лыжах. Как телепузик попал на гору и кто установил его на лыжи, остается неизвестным. В первый же день статуя стала пользоваться популярностью среди местных жителей. Селфи на ее фоне набирают десятки и сотни лайков в социальных сетях.