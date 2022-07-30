„Мерзко ползает что-то собчачье“: в Николае Баскове проснулся поэт(9)
После 24 февраля в России изменилось многое. Оказалось, например, что Николай Басков, который ранее пел, а ещё вёл юмористические концерты, где смеялся над своими шутками, может писать шершавым языком плаката. А теперь оказалось, что он ещё и умеет ругаться стихами.
Поводом для очередного звёздного конфликта стал выпущенный не так давно дуэт Олега Газманова и Александра Маршала. Его с гордостью проанонсировала Маргарита Симоньян.
Собчак послушала, что получилось в результате, и отнеслась к этому без особого уважения: „Симоньян пишет: „Люди делятся на два типа: те, кто понимает, о чем эта песня, и тех, не понимает и никогда не поймет“. Я после пафосного заголовка жду новый гимн России, а там Газманов с Маршалом, еле попадая в ноты, поют заунывную. Я даже не оцениваю текст! Когда-то там, Родина моя, пошел-пришел“.
„Наших бьют!“ — решил Басков и ответил в стихотворной форме (как он это понимает). Пушкин и Есенин уже содрогнулись от появления в рядах русских поэтов нового творца, смело смешивающего сразу все стихотворные размеры.
„Сколько будем терпеть эту клячу
Ту, что душит песни народные
Мерзко ползает что-то Собчачье
По культурному телу Родины...
Гадить на народного артиста
Кто давно и классика и ретро
Может только та, кто креативно
Ссыт или плюёт навстречу ветру...“
Осталось положить это на музыку.