„Мерзко ползает что-то собчачье“: в Николае Баскове проснулся поэт

Поводом для очередного звёздного конфликта стал выпущенный не так давно дуэт Олега Газманова и Александра Маршала. Его с гордостью проанонсировала Маргарита Симоньян.

Собчак послушала, что получилось в результате, и отнеслась к этому без особого уважения: „Симоньян пишет: „Люди делятся на два типа: те, кто понимает, о чем эта песня, и тех, не понимает и никогда не поймет“. Я после пафосного заголовка жду новый гимн России, а там Газманов с Маршалом, еле попадая в ноты, поют заунывную. Я даже не оцениваю текст! Когда-то там, Родина моя, пошел-пришел“.

„Наших бьют!“ — решил Басков и ответил в стихотворной форме (как он это понимает). Пушкин и Есенин уже содрогнулись от появления в рядах русских поэтов нового творца, смело смешивающего сразу все стихотворные размеры.

„Сколько будем терпеть эту клячу

Ту, что душит песни народные

Мерзко ползает что-то Собчачье

По культурному телу Родины...

Гадить на народного артиста

Кто давно и классика и ретро

Может только та, кто креативно

Ссыт или плюёт навстречу ветру...“

Осталось положить это на музыку.