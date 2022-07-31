Бывший муж Дженнифер Лопез не верит в ее брак с Беном Аффлеком

В интервью Daily Mail первый муж певицы Охани Ноа признался, что не стоит думать, что брак Дженнифер и Бена продлится долго. „Я желаю ей и Бену всего наилучшего, но не уверен, что этот брак продлится долго“, — сказал экс-возлюбленный знаменитости.

„Джен нравится влюбляться, поэтому она была помолвлена шесть раз. Бен — муж номер четыре. Я был мужем номер один, и она говорила мне, что я любовь всей ее жизни. Когда мы лежали в постели в нашу первую брачную ночь, Дженнифер сказала, что мы вместе навсегда“, — добавил Ноа.