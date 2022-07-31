Выход книги Бритни Спирс откладывается по невероятной причине

В феврале стало известно, что певица Бритни Спирс подписала контракт на 15 миллионов долларов с американской издательской компанией Simon & Schuster на публикацию своих мемуаров. Говорят, что разные издательства вели серьезную войну друг с другом за издание книги поп-звезды под своей компанией, и Simon & Schuster выиграли эту битву.

Сейчас Спирс закончила писать свою книгу и представила ее, сообщает Page Six. К сожалению, разрекламированная автобиографическая книга еще не дошла до широкой публики из-за серьезных проблем с поставками бумаги в Америке. В стране большой дефицит бумаги, что особенно сильно сказывается на издательском деле.

Билл Роджек, вице-президент бумажной компании Midland Paper, сказал, что за 25 лет работы в бизнесе он никогда не сталкивался с чем-то подобным. Он пояснил, что, хотя спрос со стороны издательств на бумагу, на которой можно печатать книги, увеличился, в других местах он снижается. Бумажные фабрики начали производить гофрированный картон и другие упаковочные материалы, чтобы удовлетворить спрос на рынке. „Из-за пандемии это изменение произошло намного быстрее, чем кто-либо мог подумать“, — признал Роджак.