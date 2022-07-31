В испанской социальной рекламе женщине вместо протеза нарисовали ногу

На рекламном плакате изображена британка Шан Грин-Лорд в белом купальнике с цветочным орнаментом. По сравнению с изображением в ее аккаунте в Instagram цвет купальника на женщине был изменен, а ​​на месте, где должен быть ее протез, нарисована нога, пишет The Guardian.

Мотивационный спикер и модель Грин-Лорд потеряла левую ногу, когда ее сбило такси в Нью-Йорке в 2013 году. “Я даже не знаю, как выразить злость, которую я испытываю. Меня буквально трясет. Одно дело использовать мой образ без моего разрешения, но другое — редактировать мое тело, мое тело с моим протезом“, - заявила модель.

Ранее еще одна модель — Наоми Николас-Уильямс — сказала, что ее образ был использован без разрешения. „Это не стоковое фото, это фото из моего инстаграма. Это грубо и неуважительно“, — сказала она.

Кампания была запущена в конце июля испанским Институтом женщин, входящим в структуру министерства по вопросам равенства. Она называется „Лето и наше тоже“ и направлена на защиту права женщин пользоваться общественными пространствами — в том числе пляжами — вне зависимости от внешности.

На постере в поддержку кампании изображены женщины разного возраста, цвета кожи и комплекции на пляже; у одной из женщин, изображенной топлесc, удалена грудь.

После появления сообщений об использования образов без разрешения, создательница иллюстрации, известная как Arte Mapache, извинилась перед моделями и предложила разделить с ними гонорар, составивший около 4,5 тысячи евро. Художница также признала, что по ошибке использовала платный шрифт без лицензии.

Обвинения в ретушировании протеза ноги художница к моменту публикации не прокомментировала.