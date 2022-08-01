Что такое миотонический оргазм и как его получить
Достичь оргазма не всегда просто. Однако некоторые умудряются получать его не только благодаря сексуальной близости, а, например, во время тренировки. И называется такой оргазм — миотонический, — просвещает mail.ru.
Что такое миотонический оргазм
Некоторые девушки могут вспомнить моменты, когда им становилось приятно внизу в то время, как они делали какие-то упражнения в спортзале или даже просто скрещивали ноги.
Миотонический оргазм (или коргазм) — еще более редкая вещь, чем оргазм вагинальный. И для его достижения необходимо продолжительное напряжение мышц живота, таза и бедер.
Во время такого оргазма не стимулируются какие-либо особые эрогенные зоны. А произойти он может, когда вы выполняете упражнения с канатом, поднимаете тяжести, делаете упражнения на пресс и даже во время простой езды на велосипеде. Или во время взлета и посадки самолета. Здесь уже кому как повезет.
Почему многие считают его „плохим“
В вопросах коргазма сексологи пока не могут прийти к единому мнению (особенно в нашей стране). Некоторые считают, что подобная практика вредна и может привести к отсутствию достижения наслаждения при половом акте. Но такое встречается слишком редко, чтобы говорить о системности.
Другие вообще называют миотоническую мастурбацию „неправильной“, так как она мешает отношениям с партнером. Но так считают сексологи и терапевты старой закалки (для которых единственно верный способ удовлетворения — это вагинальный секс).
Многие современные специалисты считают миотонический оргазм, как и мастурбацию, естественным и безопасным. Если это доставляет вам удовольствие, и вы не одержимы практикой, ничего плохого нет. Просто у вас есть еще один способ сделать себе приятно.
Конечно, если миотоническая мастурбация мешает вам жить и доставляет неудобства (например, заменяет секс или вызывает чувство стыда или вины перед партнером), вы всегда можете обратиться с этим вопросом к специалисту. А если нет, советуем просто наслаждаться.
Как увеличить свои шансы в достижении коргазма
До сих пор окончательного ответа на вопрос, какие именно мышцы вызывают миотонический оргазм, нет. Но многие считают, что все происходит благодаря брюшным и мышцам тазового дна (по этому же принципу работают и упражнения Кегеля).
Эксперты выделяют несколько видов спорта. В одном американском исследовании 530 женщин поделились своим опытом в области возбуждения, вызванного физическими упражнениями. На первом месте оказались упражнения на пресс (51% опрошенных), далее — тяжелая атлетика (27%), йога (20%) и велосипед (16%).
Чтобы повысить шансы в достижении этой практики, стоит отдавать предпочтение и интенсивным кардиотренировкам, где упражнения повторяются циклично.
Также важен порядок выполнения. Отмечается, что сначала нужно разогреть тело (хотя бы в течение 20 минут), затем перейти на упражнения для мышц брюшного пресса (чередуя их с силовыми и кардио).
Главное — расслабиться и не зацикливаться на результате (это подходит под любое занятие). Но и отвлекаться не стоит. Здесь, как и в сексе, стоит научиться концентрироваться и „находиться в моменте“: сосредоточиться на тренировке и умом, и телом. Так ощущения от занятия будут более полными.
Если вы попробовали разные техники, но так и не достигли миотонического оргазма, не переживайте. Во-первых, такой оргазм — не самая распространенная вещь в мире. Во-вторых, подобная техника подходит не каждой (как и удовлетворение от фантазий или вагинального проникновения). Мы все разные, и это нормально.
Важно то, что вы можете продолжать исследовать свое тело и раскрывать сексуальность. А физические упражнения и без оргазма дают пользу организму: помогают бороться со стрессом, тревогой, поддерживают сердце и повышают выносливость.