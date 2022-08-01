Невероятная энергетика! Оркестр LORDS OF THE SOUND возвращается в Эстонию с новой программой „The Music of Hans Zimmer“

Ханс Циммер немецкий кинокомпозитор, который нашел свою популярность посля выхода культового фильма „Человек дождя“. „Сочиняя музыку к „Человеку дождя“, я все время думал: не пытайся заглушить героев. Не лезь на первый план. Реймонд, главный герой, действительно не понимает, где он находится. Он видит свет не так, как мы... Почему бы не сотворить „музыку света“ для света, который существует только в его голове?“ - вспоминает Ханс. Эта робота стала настоящим прорывом в его карьере - Циммер был удостоен номинации на премию „Оскар“. Лучшие режисёры Голливуда выстраивались в очередь, чтобы работать с ним. И Ханс отдавался роботе полностью, часто сочиняя музыкальные темы для двух-трёх картин одновременно. Его музыка так поразила студию „Дисней“, что они заказали Циммеру композицию для мультфильма „Король-лев“.