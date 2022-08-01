Невероятная энергетика! Оркестр LORDS OF THE SOUND возвращается в Эстонию с новой программой „The Music of Hans Zimmer“
24.11.2022 - Tartu, Vanemuise Kontserdimaja
25.11.2022 - Pärnu, Pärnu Kontserdimaja
26.11.2022 - Jõhvi, Jõhvi Kontserdimaja
27.11.2022 - Tallinn, Alexela Kontserdimaja
„Spider man 2“, „The Dark Knight“, „Lone Ranger“, „Interstellar“, „Sherlock Holmes“, „Man of Steel“, „Pearl Harbor“, „Gladiator“, „Mission: Impossible“, „Inception“, „Pirates of the Caribbean“, „Spirit“, „Dune“, „Wonder Woman“, „The Lion King“ - хиты Ханса Циммера, в исполнении оркестра LORDS OF THE SOUND!
Ханс Циммер немецкий кинокомпозитор, который нашел свою популярность посля выхода культового фильма „Человек дождя“. „Сочиняя музыку к „Человеку дождя“, я все время думал: не пытайся заглушить героев. Не лезь на первый план. Реймонд, главный герой, действительно не понимает, где он находится. Он видит свет не так, как мы... Почему бы не сотворить „музыку света“ для света, который существует только в его голове?“ - вспоминает Ханс. Эта робота стала настоящим прорывом в его карьере - Циммер был удостоен номинации на премию „Оскар“. Лучшие режисёры Голливуда выстраивались в очередь, чтобы работать с ним. И Ханс отдавался роботе полностью, часто сочиняя музыкальные темы для двух-трёх картин одновременно. Его музыка так поразила студию „Дисней“, что они заказали Циммеру композицию для мультфильма „Король-лев“.
Музыкальная тема мультфильма принесла композитору три наипрестижнейшие награды - „Оскар“, „Золотий глобус“ і „Гремми“. И далее Циммер продолжал получать многочисленные награды, став поистине лучшим из лучших в Голливуде. Редкая церемония „Оскар“ обходится без номинанта Циммера. Успех концертов оркестра LORDS OF THE SOUND в сочетании с лучшими композициями Ханса Циммера погрузит Вас в незабываемые ощущения теплого летнего вечера, атмосферу прекрасной сказки наполненной красотой симфонического звучания любимых композиций, рок-бэндом, яркими визуальными эффектами, мощными вокальными партиями солистов и хора, энергией и безудержным позитивом всего коллектива!
Лорды – новое слово в оркестровой культуре. Они воплощают исключительный микс хитов мирового кино и классического звучания, ярких шоу-элементов и спецэффектов. Такая самобытность LORDS OF THE SOUND изменила отношение молодежной аудитории к классической музыке. Посещение концерта оркестра больше не ассоциируется с серьезным и строгим мероприятием. За 8 лет деятельности LORDS OF THE SOUND покорили сердца молодых и прогрессивных слушателей с абсолютно разными интересами.
Сайт организатора www.artpartner.ee
Билеты на концерты оркестра LORDS OF THE SOUND можно купить здесь: https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/mitmesugust/lords-of-the-sound-kavaga-the-music-of-hans-zimmer-76939/