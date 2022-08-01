„Аншлаг“ не тонет: программа вернется в зиме

Дубовицкая отметила, что уже работает над новыми выпусками. По ее словам, зрители смогут насладиться „Аншлагом“ ближе к зиме.

„Конечно, с нового сезона — нет, ближе к зиме. Но мы, конечно, надеемся, что с нового сезона нас вновь начнут показывать“, — говорит „мама“ „Аншлага“.

Она отметила, что команда не расслабляется. Руководство телеканала пообещало, что все отснятые материалы обязательно будут выпущены.

„Аншлаг“ — вторая по „долгожительству“ (после „КВН“) российская юмористическая телепрограмма. В этом году ей исполняется 35 лет.