Вера Брежнева отреагировала на слухи о разрыве с Меладзе

Артистка поразмышляла в Instagram-stories о переосмыслении жизни на фоне боевых действий в родной стране, а также показала новое фото. По словам певицы, сейчас она редко снимается и даже перестала замечать, как изменилась ее внешность.

Вера Брежнева поделилась, что натолкнулась на сообщение от подписницы, отметившей, что исполнительница редко показывает себя в последнее время на фото. Отвечая на вопрос, артистка между строк раскрыла, что в ее супружеской жизни с Константином Меладзе ничего не изменилось.

„Я задумалась, есть ли у меня вообще мои фото. Настоящей меня. Зашла в альбом, есть все: война, отчеты, скриншоты, муж, дети, собака, мама, семья, фото природы. Меня нет“, – говорится в комментарии.