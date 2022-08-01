В Риге выступит популярный телеведущий Борис Бурда

Борис Бурда родился 25 марта 1950 года в Одессе. Как положено ребенку из приличной семьи, Борис закончил школу, музыкальную школу, физматшколу и политехнический институт. Был игроком знаменитой одесской команды „трубочистов“ конца 60-х – начала 70-х. Стал чемпионом СССР по КВН, а также получил золотую медаль победителя сезона чемпионов КВН.

Стал обладателем трех „Хрустальных сов“ телевизионного шоу „Что? Где? Когда“, „Бриллиантовой совы“, „Хрустальной совы имени В.Я.Ворошилова“ - за вклад в развитие интеллектуальных игр. Был неоднократным победителем теле-викторины „Своя игра“. В 1995 году выиграл 5 игр подряд, за что получил в качестве приза автомобиль.

В программе рижского мероприятия будет несколько тематических блоков, много любопытных фактов, познавательной информации и ответы на вопросы участников. Борис Бурда покажет несколько простых и доступных практически всем интеллектуальных игр. Гость не только поделится собственным опытом, но расскажет об общих принципах, которые узнал за жизнь, и которые касаются не только его, но и кого угодно.

Борис является автором и ведущим более 350 выпусков кулинарных телепрограмм. Программы в течение многих лет демонстрировались в Украине, Беларуси, России, Израиле, США и многих других странах. На настоящий момент у него в свет вышло 14 книг общим тиражом более 100 тысяч экземпляров. На мероприятии Борис Бурда приготовит что-то из своих фирменных блюд.

Начало встречи в 12:00. Продолжительность мероприятия: 3 часа, 30 минут. Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.