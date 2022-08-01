Умерла Нишель Николс — Ухура из оригинального „Звёздного пути“

„...Однако её свет, подобно древним галактикам, которые мы теперь видим впервые, останется с нами и с будущими поколениями, чтобы радовать, учить и вдохновлять. Она прожила прекрасную жизнь и была образцом для всех нас. Живите долго и процветайте“, — пожелал поклонникам Кайл.

Николс прославилась ролью лейтенанта Ухуры, офицера связи в оригинальном сериале „Звёздный путь“ и основанных на нём фильмах. Её появление в этой роли стало своего рода прорывом: впервые на телевидении США чернокожая актриса сыграла одну из ведущих ролей (хоть и не главную), а поцелуй Ухуры с капитаном Кирком стал первым межрасовым поцелуем на американском ТВ. Когда Николс собиралась покинуть шоу, её отговаривал лично Мартин Лютер Кинг, сказавший, что её героиня служит всем афроамериканцам образцом для подражания. Астронавты и учёные, например Мэй Джемисон, ставшая в 1992 году первой афроамериканкой в космосе, признавались, что на их выбор профессии повлияла именно Ухура.