Ксения Бородина раскритиковала ню-фото Бритни Спирс

„[Зачем] нам ее [ягодицы] все время, еще и так дешево? Дурной пример заразителен. Ну съемки есть откровенные, ок, а это-то что такое?“ — негодует Бородина. По словам знаменитости, она не понимает, что Спирс хочет сказать своими снимками.