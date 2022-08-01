01.08.2022, 16:00
Ксения Бородина раскритиковала ню-фото Бритни Спирс(6)
ФОТО: Youtube
Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале раскритиковала откровенные фото певицы Бритни Спирс.
„[Зачем] нам ее [ягодицы] все время, еще и так дешево? Дурной пример заразителен. Ну съемки есть откровенные, ок, а это-то что такое?“ — негодует Бородина. По словам знаменитости, она не понимает, что Спирс хочет сказать своими снимками.
Бородина отметила, что певица раньше была „адекватной“, после чего на нее повлияли наркотики и алкоголь. Она попросила своих подписчиков объяснить, почему Спирс выкладывает такой контент.