ГАЛЕРЕЯ | „Потрясло до дрожи“. В Нарве состоялась премьера спектакля „Кабаре“ театра Giraffe Royal

В „Кабаре“ можно было увидеть всё, что является таким весомым и важным в нашей жизни. Главные вопросы прозвучали бесстрашно, и ответы на них всегда были самыми правдивыми и самыми желанными… Это была маленькая жизнь, в которой, наконец, удалось полностью забыть о насущном и погрузится во внутренний мир, найти там красоту и боль, уверенность и растерянность, жажду по любви и спокойствие, услышать музыку души и растворится в ней. Это было прекрасное „Кабаре“, и послевкусие от него наполнено волшебными образами - сказочными рыбами и золотыми цветами, Магом и его Сказочниками, пространством, в котором главным героем является сама Жизнь, - такая, какой видит её этот прекрасный коллектив, проживающий в городе Нарва, и который нечасто балует нас своими удивительными выступлениями. На мой взгляд, сцена театра Vaba Lava заиграла новыми мелодиями, ритмами и, безусловно, красками, где много золота и белого, серебра и пульсирующего красного. Это было сказочно! Огромная благодарность театру! Спасибо за ваше уникальное творчество!