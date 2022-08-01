ГАЛЕРЕЯ | „Потрясло до дрожи“. В Нарве состоялась премьера спектакля „Кабаре“ театра Giraffe Royal(1)
В пятницу, 29 июля, в Нарве на на сцене Vaba Lava состоялась премьера спектакля „Кабаре“ театра Giraffe Royal. Постановка вызвала у горожан большой интерес: послушать проникновенную поэзию Станислава Варкки и посмотреть завораживающие танцы театрального коллектива собрался полный зал.
Многие из зрителей поделились с RusDelfi своим впечатлением от спектакля.
Олеся Луйк (активная нарвитянка)
„Долгожданное выступление невероятного театра Giraffe Royal, который, к слову, отмечает в этом году свой юбилей - 35 лет на сцене! Это был потрясающий выход Королевского Жирафа на сцену Vaba Lava.
В зале не было ни одного свободного места, ведь Королевский Жираф - это явление, достойное внимания любого зрителя, от искушенного до случайного.
Для меня театр Giraffe Royal - это уникальная и непредсказуемая, настоящая и проникновенная поэзия тела, но в этот раз спектакль „Кабаре“ удивил всех поэзией слова.
Воплощенные образы, дополненные поэтическим рассказом, чутко раскрывали восприятие красоты, которая живет в сердце каждого. Грация и таинственные образы поражают своей глубиной и изяществом.
В „Кабаре“ можно было увидеть всё, что является таким весомым и важным в нашей жизни. Главные вопросы прозвучали бесстрашно, и ответы на них всегда были самыми правдивыми и самыми желанными… Это была маленькая жизнь, в которой, наконец, удалось полностью забыть о насущном и погрузится во внутренний мир, найти там красоту и боль, уверенность и растерянность, жажду по любви и спокойствие, услышать музыку души и растворится в ней. Это было прекрасное „Кабаре“, и послевкусие от него наполнено волшебными образами - сказочными рыбами и золотыми цветами, Магом и его Сказочниками, пространством, в котором главным героем является сама Жизнь, - такая, какой видит её этот прекрасный коллектив, проживающий в городе Нарва, и который нечасто балует нас своими удивительными выступлениями. На мой взгляд, сцена театра Vaba Lava заиграла новыми мелодиями, ритмами и, безусловно, красками, где много золота и белого, серебра и пульсирующего красного. Это было сказочно! Огромная благодарность театру! Спасибо за ваше уникальное творчество!
Также благодарность Vaba Lava за такие замечательные проекты, как Kultuurihoov… где творческим коллективам предоставляется возможность выступить для горожан!“
Татьяна Сонина (художник)
„Театр обнаженной души, ярких эмоций, фантастических образов и магической атмосферы.“
Ирина Евтухова (преподаватель русского языка)
„В Нарве проводится много интересных мероприятий, а выступление Giraffe Royal на сцене замечательного современного театра Vaba Lava стало настоящим подарком для всех жителей города. Как писал Вольтер, „все жанры хороши, кроме скучного“, а „Кабаре“ получилось невероятно зрелищным: гармоничное сочетание философии, юмора и лирики с чудесными танцами. Кроме того, хочется отметить прекрасные костюмы и аксессуары участников представления. Это просто красиво, а красота, как известно, спасет мир! От всей души желаю коллективу Giraffe Royal творческих успехов, удачи, счастья и причин для счастья!“
Марианна Рооси (певица)
„Всегда интересно посмотреть необычную игру актёров, где сочетаются разные жанры!“
Рафаэль Шарафетдинов (эстрадный певец, педагог, общественный деятель, председатель Нарвского татарского общества)
„Пятничный потрясающий вечер в кабаре. Эмоции, над многим навеяло задуматься… Прекрасная сценическая постановка. Отличная творческая работа режиссёра! Актерам Браво! Шедевральные костюмы! Великолепный музыкальный саунд! Труд Театра! Гордость Нарвы! Благодарю!„
Андрей Рогов (юрист)
„По рекомендации добрых друзей с удовольствием сходили на спектакль Giraffe Royal theatre. Очень необычный для нас жанр, напоминающий спектакли Полунина, Дерева, кабуки. Плюс достаточно непростые стихи, которые преображают визуальное восприятие. Сногсшибательные костюмы! Фото из зала на телефон, к сожалению, не очень хорошие, но как-то передают атмосферу.“
Надежда Лебедева (домохозяйка)
„Открыли для себя театр Королевский жираф. Спектакль „Кабаре“ не устаем обсуждать дома второй день. Увиденное и услышанное не оставит равнодушным никого! Пожалуй, не все понятно в режиссуре. Местами поэтическая составляющая оставляет много вопросов. Но костюмы и пластика танца произвели огромное впечатление! Невероятно красиво и гармонично! Полный восторг! Спасибо Станиславу, Ларисе и Анне за испытанные эмоции. Аплодисменты!“
Янина Лойко (учитель эстонского языка)
„Я впервые увидела выступление Королевского Жирафа и осталась под большим впечатлением! Артисты большие молодцы, профессионалы! Самобытные и темпераментные, обладающие безошибочным художественным вкусом. Мне очень понравилось! Это, конечно, не для всех, не все могут это понять и принять! Я считаю, что творчество нужно принимать и открываться ему. Ты не можешь быть мокрым, не войдя в море. Так же и с творчеством: ты не можешь его понять, если ты в него не вошел.“
Марие Соколова (фотограф, соорганизатор хороводно-игровых праздников в Эстонии)
„Вечер. Полный зал. Туман...
Загадка. Тайна. Свет софитов...
Игра актёров вдохновляет, а танцы их глубинным смыслом наполняют...
Внутри такая дрожь по телу пробегает...
Мы погружались в красоту через волшебную игру... Мы погружались в эти смыслы, в истории любви, в проявленность артистов!“
Добавим, что в этом году основатели театра Лариса Лебедева и Станислав Варкки отмечают 35 лет работы на профессиональной сцене и готовятся к большому турне по Эстонии, в том числе по Ида-Вирумаа и Харьюмаа. Театр выступит со спектаклями „Карнавал“ и „Мистерия“.