Лобода наотрез отказывается возвращаться в Россию

„Я не вижу возможности даже думать о том, чтобы вернуться в Москву и жить в России. Это исключено“, — высказалась Лобода.

При этом она добавила, что ее дочери хотели бы вернуться в Москву, так как у них там осталось немало друзей. Сейчас Лобода живет в одном из европейских городов, однако раскрывать свое точное местоположение не желает. По ее словам, дочерям нелегко дался переезд.

Напомним, после начала войны Светлану начали критиковать с обеих сторон — и с российской (за сочувствие Украине), так и с украинской (за то, что осталась в России). Однако потом она всё же сделала сложный моральный выбор.