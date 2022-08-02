Шоубиз
02.08.2022, 10:41

Лобода наотрез отказывается возвращаться в Россию

 
Loboda
Loboda
ФОТО: Youtube

Украинская певица Светлана Лобода в интервью журналисту Ноэ Сулаберидзе заявила, что не рассматривает даже мысли о том, чтобы вернуться в Москву и жить в России.

„Я не вижу возможности даже думать о том, чтобы вернуться в Москву и жить в России. Это исключено“, — высказалась Лобода.

При этом она добавила, что ее дочери хотели бы вернуться в Москву, так как у них там осталось немало друзей. Сейчас Лобода живет в одном из европейских городов, однако раскрывать свое точное местоположение не желает. По ее словам, дочерям нелегко дался переезд.

Напомним, после начала войны Светлану начали критиковать с обеих сторон — и с российской (за сочувствие Украине), так и с украинской (за то, что осталась в России). Однако потом она всё же сделала сложный моральный выбор.

RusDelfi
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