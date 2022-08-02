Валерий Леонтьев объяснил переезд из России в США

По словам артиста, основной причиной была заносчивость фанатов. В США музыканта никто не знает, и он может спокойно прогуливаться по улицам города.

„Там можно выйти, спокойно прогуляться. Здесь выйдешь, и реакция не будет, как на прогуливающегося слона. Русских достаточно и там, но не так много, как здесь. Я могу гулять по улицам, могу сесть в любой кафешке“, — поделился Валерий Леонтьев в беседе с „Интервью. Люди и События».

Также певец отметил, что жить на две страны непросто. В Штатах он проводит всего три месяца в году, и в основном, отдыхает там.

„Я порою просто теряюсь, не понимая, где я дома. Мне и здесь хорошо, и там хорошо. Здесь я практически не лежу, здесь я в бесконечных трудах и перемещениях. Записи, съемки, гастроли. Лежу только там, занимаясь своим любимым занятием: рассматриваю, как облака перемещаются и меняют свою конфигурацию“, — поделился певец.

Кроме того, вместе с Леонтьевым туда и переехала его жена Люся. За границей она смогла „найти себя, признается артист.