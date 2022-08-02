6 августа в Риге пройдет юбилейный фестиваль бургеров

Каждый год мероприятие посещает более, чем 10 тысяч человек из разных городов страны, а также приезжают гости из-за рубежа. Цель фестиваля - показать и доказать, что бургеры это не просто фастфуд, а целая культура и культовое блюдо сегодняшней кухни.

С 11:00 до 23:00 по программе юбилейного фестиваля пройдут такие мероприятия, как „Шоу инфлуенцеров“ с участием популярных латвийских блогеров, соревнования куриных крылышек „Hot Wings“, соревнования по поеданию бургеров на скорость и многие другие шоу. На протяжении всего дня лучшие латвийские специалисты будут бороться за титул „Лучший бургер фестиваля“.

„В этом году мы ожидаем гостей и участников фестиваля из других стран. Будем стараться сделать все возможное, чтобы мероприятие стало международным. И конечно же это большая честь, что все пройдет именно в самом сердце Риги, а именно на площади парка Эспланады“, — рассказал главный организатор „Рижского Фестиваля Бургеров“ Эдгар Свенцс.

В завершении фестиваля пройдет традиционный концерт, где выступят местные музыканты. Организаторы оставляют имена музыкантов в секрете, и все присутствующие узнают выступающих лишь за пару минут до выхода на сцену. В предыдущие годы уже выступали такие группы и певцы, как „Bad Habit“, Pētersons, группа „Keksi“, Нормунд Рутулис и многие другие. Программа и подробная информация о мероприятии доступна на официальной странице фестиваля.