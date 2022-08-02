„Левкин — это никто“: воссоединится ли „золотой состав“ группы „На-на“

„Позвал я и остальных участников группы разных лет, и нашего продюсера-создателя — Бари Алибасова. Тот признался, что у него есть свои идеи для концерта, поэтому, возможно, будут неожиданности, Бари Каримович по ним большой спец“, — рассказал Левкин. Артист признался, что участники золотого состава группы все эти годы поддерживали общение между собой, но не думали о том, чтобы выступать вместе.

И вот через две недели те самые „неожиданности“ случились. „Левкин — это никто. Он работал в „На-На“ более 20 лет назад. Если кто-то и запланировал мифическое возрождение, мне об этом ничего неизвестно“, — высказался нынешний директор группы Виталий Фроликов. По его словам, основатель группы Бари Алибасов также не в курсе того, что золотой состав намерен вернуться на сцену.

Однако супруга Левкина уверяет, что музыканты первоначального состава действительно намерены выступить в честь дня рождения артиста.