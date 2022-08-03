ФОТО | Как вам героиня эстонской версии всемирно известного шоу „Холостячка“?

Команда большая: продюсеры, режиссеры, монтажеры, операторы, гримеры, стилисты, артисты телепроизводства „Ruut“, а также иностранные консультанты. TV3 задействовала свой программный, маркетинговый, новостной и другие отделы. Еще до начала съемок Энн Корнелл, консультант по формату из Warner Bros. International Television Production, ездила в Эстонию, чтобы консультировать по подготовке, инструктировать съемочную группу, оценивать место съемки и, при необходимости, руководить работой во время съемок. По ее словам, все прошло отлично, и команда эстонского телевидения во главе с главным продюсером Каупо Карелсоном заслужила только похвалу.

Иностранный консультант также высоко оценила Бригитте Сюзанне Хунт: „Бригитте — очень красивая женщина и одна из самых замечательных незамужних красавиц всех времен“, — подтвердила Энн Корнелл, побывавшая во многих странах мира после завершения проектов. Усадьба Вихула, выбранная местом съемок, куда идеально вписывается вся история любви, безусловно, придает „Холостячке“ нужное романтическое, красивое, светлое и возвышенное настроение.

На фотографиях, сделанных уже в первый съемочный день, незамужняя красавица Бригитте Сюзанне Хунт выглядит сногсшибательно красивой, и неудивительно, что все юноши очарованы принцессой. Бригитте красива, остроумна, дружелюбна, пленительна и неотразима - будь то романтические свидания, особенные выходы в свет, неожиданные задания или гламурные церемонии роз, которые решают судьбу предполагаемых женихов.