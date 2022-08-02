02.08.2022, 17:30
Тарзан продает свои картины по цене автомобиля(7)
„Только пару картин продал. Просто люди просили, даже настаивали. Продал дорого — больше миллиона рублей за каждую“, — отметил Глушко.
При этом он добавил, что изначально не хотел продавать свои творения, однако ему пришлось, так как покупатели „настаивали“ на сделке. Тарзан уточнил, что хочет открыть в Москве выставку своих картин. Глушко рассказал, что у него много недописанных портретов его супруги Наташи Королевой. По его словам, певица не хочет больше ему позировать и советует рисовать что-то другое.
Выглядит творчество Тарзана, например, так. В этом портрете несложно узнать его с Королёвой сына Архипа.