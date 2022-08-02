Тарзан продает свои картины по цене автомобиля

При этом он добавил, что изначально не хотел продавать свои творения, однако ему пришлось, так как покупатели „настаивали“ на сделке. Тарзан уточнил, что хочет открыть в Москве выставку своих картин. Глушко рассказал, что у него много недописанных портретов его супруги Наташи Королевой. По его словам, певица не хочет больше ему позировать и советует рисовать что-то другое.