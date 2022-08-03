На музыкальном фестивале в Вильянди выступила украинская группа Geneza - она приехала туда прямо с фронта

Группа Geneza была основана в 2013 году в Кривом Роге в Украине. Свой музыкальный стиль они называют фолк-метал и сочетают в себе украинские народные песни с хэви-металом. В репертуаре Geneza казацкие думы и повстанческие песни, которые занимают особое место в душе каждого украинца.