03.08.2022, 15:00
На музыкальном фестивале в Вильянди выступила украинская группа Geneza - она приехала туда прямо с фронта
ФОТО: | Ekspress Meedia
На прошлой неделе украинская группа Geneza выступила на фестивале традиционной музыки в Вильянди. Чтобы иметь возможность выступать в Эстонии, пришлось приложить немало усилий для получения разрешения на выезд, так как участники группы защищают свою родину и воюют на фронте.
Группа Geneza была основана в 2013 году в Кривом Роге в Украине. Свой музыкальный стиль они называют фолк-метал и сочетают в себе украинские народные песни с хэви-металом. В репертуаре Geneza казацкие думы и повстанческие песни, которые занимают особое место в душе каждого украинца.
Выступившие на площадке Вабадусе в Вильянди музыканты группы описывают себя как баланс между драйвом и глубокой тоской, лиричностью и диким танцем.