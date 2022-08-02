ФОТО | Премьер-министр Кая Каллас наслаждается грибами

Каллас ушла в двухнедельный отпуск 25 июля. В последний раз она уезжала в 10-дневный отпуск в конце июля прошлого года. По поводу нынешнего отдыха премьер-министр рассказала прессе, что постарается побольше спать и читать что-то кроме политики.