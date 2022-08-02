02.08.2022, 18:06
ФОТО | Премьер-министр Кая Каллас наслаждается грибами(92)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Премьер-министр Кая Каллас ушла в отпуск после прихода к власти нового правительства. На днях она поделилась в соцсетях аппетитной фотографией своего ужина из лисичек.
Каллас ушла в двухнедельный отпуск 25 июля. В последний раз она уезжала в 10-дневный отпуск в конце июля прошлого года. По поводу нынешнего отдыха премьер-министр рассказала прессе, что постарается побольше спать и читать что-то кроме политики.
Накануне Кая Каллас опубликовала в социальных сетях красивую фотографию лисичек. „Летний деликатес — лисички, собранные собственноручно, прямиком на сковороду“, — написала премьер в посте.