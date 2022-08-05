И вас туда же! Как реагировать на хамство

Не терпим, а отвечаем

Однако пытаться вступить с хамом в перепалку — не лучшая ваша идея. Суть в том, чтобы достойно отразить удар, конечно, словесно. При этом, если вы знаете, что человек агрессивен, лучше выяснять отношения в людном месте, там, где вам смогут оказать поддержку в случае чего. Если же вы не знакомы с человеком, также не рекомендуется вести напряженные диалог наедине. Как правило, хамы демонстрируют свое превосходство прилюдно, в этом суть их „выступления“. Вы же не должны теряться и здесь стоит достойно ответить оппоненту. Помните, что достойно ответить на любую грубость можно лишь при адекватной самооценке, поэтому так важно проработать свою самоценность со специалистом, в этом случае у хама против вас просто не будет шансов.

Агрессивно молчим

Еще один неплохой способ одолеть хама — рассматривать его с ног до головы. Этого ваш оппонент точно не ожидает, ведь он рассчитывал вас смутить и вызвать чувство стыда и неуверенности. Не давайте ему почувствовать превосходство. Этот способ хорошо работает со знакомыми людьми, однако применим и к незнакомцам. Дайте человеку выговориться и в это время всем своим видом делайте акцент на том, что вы испытываете сожаление по поводу негативного настроя хама. Таким образом хам сам поставит себя в неловкое положение, продолжая разговор сам с собой.

Не вступайте в диалог

Если ситуация терпит, можно в принципе не вступать с хамом в диалог. Не всегда есть возможно остроумно и достойно ответить в конкретный момент времени, а для хама очень важно выбить у вас почву из-под ног. Иногда отстаивание своих интересов в активной форме может обернуться против вас, так что всегда просчитываем ситуацию наперед — не сделаете ли вы хуже?