Доктор Комаровский резко высказался о мужчинах, которые изменяют во время войны

Комаровский считает, что расставание членов семьи из-за боевых действий нужно осмысливать на государственном уровне и придумать процедуру, благодаря которой жены с мужьями смогут видеться за пределами Украины.

„Женщины же выбирают между спасением ребенка и спасением семьи. Они знают, что мужик сам пропадет. У нас же мужчины не могут себе яичницу приготовить. Оно же „овощ“, может только в танчики играть“, – резко высказался медик.

Его слова дополнила журналистка, рассказав о случаях, когда одинокие мужчины, которые не могут покинуть страну, изменяют своим женам. Евгений Комаровский полностью согласился с ее словами и добавил, что во избежание подобных проблем нужно разработать механизм, который бы позволял влюбленным видеться в безопасном месте.

„Эту тему нельзя отрицать. Поэтому нужно подумать, как государство может помочь, сказать, что есть какой-то городок в Польше, Словении или Венгрии, где они могут встречаться хоть раз в месяц“, – предложил врач.

Собеседник журналистки подчеркнул, что не понимает, почему условный „58-летний мужчина с гипертонической болезнью и ожирением“ не может уехать из Украины. По его словам, расставание семей в условиях войны является большой проблемой, которую нужно решать.