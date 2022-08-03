Миллионы Светлакова: СМИ раскрыли неожиданные источники дохода юмориста

По информации журналистов, в 2018 году комик вместе с участником Comedy Club Александром Незлобиным основал „Студию Свердловск“, которая ведет производство кино и сериалов, передает topnews.

В настоящее время Светлаков является единственным владельцем и генеральным директором организации.

Сообщается, что в прошлом году студия заработала 333 млн рублей (5,3 млн евро), из которых чистая прибыль составила 14 млн рублей (225 000 евро).

В начале 2022 года Светлаков приобрел 2,3% акций горнорудной компании, которая занимается разработкой медно-золотого месторождения в Свердловской области.

Компания заработала в прошлом году 1,6 млрд рублей, из которых чистая прибыль — 584, 1 млн рублей.

По мнению экспертов, от своих активов в горнорудной компании Светлаков может получать около 12 млн рублей в год (193 000 евро).

При этом артист вышел из восьми юрлиц, которые связаны с сетью ресторанов. Также он продал коттедж в Юрмале, причем ранее Светлаков рассказывал о том, что купил одну лишь землю под особняк за 5 миллионов рублей (80 000 евро).