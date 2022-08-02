Самой популярной развлекательной передаче „Радио 4“ исполнилось 5 лет!

Первыми ведущими программы были Елизавета Белоус и Артур Аукон. Далее в создании „Вечернего Кефира“ принимали участие: Владимир Бань, Дина Прусакова, Алина Захарова, Сергей Овченков, Екатерина Зонова, Александр Кучмезов. На данный момент ее ведет Виталий Вестеринен и с нового осеннего сезона к нему присоединится напарник, который пока держится в секрете.

Особенность „Вечернего кефира“ в том, что ведущие в лёгкой, зачастую шуточной манере обсуждают интересные события в Эстонии и за рубежом. Общаются с радиослушателями на различные, в том числе и злободневные темы.

Как правило, по пятницам Вечерний кефир становится фруктовым, то есть предлагается увлекательная игра для радиослушателей с возможность бесплатно выиграть приз от Радио 4.

Самые добрые, весёлые и справедливые слушатели Вечернего кефира называются кефирянами. А те, кто заслуживает поощрения за выдающиеся достижения получают виртуальную кефирную награду — „бутылку кефира, пол батона“.