ОПРОС | „Максимум 300 евро“: Сколько жители Ласнамяэ готовы потратить на культурный досуг?
На прошедших выходных состоялся традиционный фестиваль пирожков Ласнамяэ. Журналист rusDelfi Алина Захарова прогулялась по фестивалю и поговорила с жителями Ласнамяэ на волнующие их темы. По словам гостей, очереди были очень большие и пирожков на всех не хватило. Но люди не унывали, наслаждались хорошей погодой и строили планы на будущее.
В связи с недавним горячим обсуждением по поводу неподъемных цен в 600 евро за спектакль Ренаты Литвиновой (смотри здесь), Алина Захарова узнала у жителей Ласнамяэ, сколько максимум они бы готовы были отдать за поход на концерт, спектакль, фестиваль и т.д.
„100 евро это очень нормальная цена была бы“;
„Может быть 200 максимум 300 евро - это прямо если что-то очень интересное, захватывающее“;
„Обычно мы ходим на концерты, спектакли - ну 150 евро максимум“, - отвечали гости фестиваля пирожков.