ОПРОС | „Максимум 300 евро“: Сколько жители Ласнамяэ готовы потратить на культурный досуг?

На прошедших выходных состоялся традиционный фестиваль пирожков Ласнамяэ. Журналист rusDelfi Алина Захарова прогулялась по фестивалю и поговорила с жителями Ласнамяэ на волнующие их темы. По словам гостей, очереди были очень большие и пирожков на всех не хватило. Но люди не унывали, наслаждались хорошей погодой и строили планы на будущее.