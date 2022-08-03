ВИДЕО | „А как же иначе?“ Лайма Вайкуле со сцены открыто поддержала Украину

Это может означать, что Лайма лишится возможности выступать в России, где выражать такую позицию не принято. Впрочем, и сама певица не горит таким желанием. На вопрос, будет ли она в скором времени выступать в России, Вайкуле ответила: „Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально!“