03.08.2022, 16:00
Журналисты подсчитали гонорары Максима Галкина за концерты в Европе
ФОТО: Youtube
Осенью на Первый канал российского ТВ должна вернуться программа „Лучше всех“ (или её аналог), но уже без Максима Галкина: артист начал активно выступать против войны и уехал из России. И уже на днях выступит в Эстонии.
Технически организовать концерт Максима Галкина не очень сложно: ему не нужны музыканты, оформление сцены и световые эффекты. Это одна из причин того, что артисту оказалось проще остальных уехавших устроить гастрольные туры.
По прикидкам российских журналистов, за один концерт Галкин получает порядка 90-95 тыс. евро. Это позволяет вполне безбедно существовать всей звёздной семье, даже не залезая в „кубышку“.
Говорят, Галкин даже отказался от постоянной работы: ему предложили вести программу на израильском ТВ.