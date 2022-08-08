Как облегчить жизнь домашнему любимцу, если он умирает?(10)
Домашние животные зачастую становятся частью семьи, поэтому владельцы особенно чувствительно относятся к смерти своих пушистых и хвостатых любимцев. Что можно сделать для собаки или кошки при жизни, когда врачи разводят руками, а хозяевам хочется облегчить уход животного?
В группе „Ищу совета(Эстония)“ одна из участниц задалась вопросом: „Уходит моя любимица. Операцию делать отказались. Последнее лето. Что можно для нее сделать при жизни?“
В комментариях участники группы делились своим опытом, а также активно желали сил и терпения пережить такой непростой период. Мы выбрали самые подходящие советы, как можно было поддержать свое домашнее животное:
Быть рядом. „Старайтесь быть все время с ней, чтобы она понимала, что она не одна. Ей будет легче справится. Животные не любят одиночества“, - написала Елена. Еще одна участница, Надежда, с ней согласилась: „Будьте просто рядом, гладьте, разговаривайте обо всем. Я последние дни жизни с нашим 16-летним псом лежала на его коврике по пол ночи, пока он не засыпал, успокаивала и гладила. Они все чувствуют и знают. Мы для них весь мир, пусть уходят в любви, заботе и спокойствии“.
Любить. "„Обнимашки, любовь и ласка“, „Любить и быть рядом“, „Любить...У нас тоже, наверное, последнее лето. Любим как никогда раньше“, - участники группы были солидарны в этом пункте.
Вкусно кормить. „Как же я Вам сочувствую и понимаю. Кормите всякими вкусняшками, которые она любит и проводите с ней больше времени, им большего не надо, лишь бы мы были рядом. И ещё, если сможете, то в последнюю минуту и секунду будьте с ней, найдите в себе мужество, хоть это и нереально тяжело и страшно больно...“, - высказалась участница группы Марина.
Отвезти к водоему. "„Отвезите ее на озеро или речку! Они любят купаться, как раз сейчас погода позволяет! Наш до последнего вздоха любил быть на море! Муж его на руках относил в воду!“, - поделилась Наталья.
Был и комментарий о том, что даже при неутешительном диагнозе стоит искать того, кто согласится делать операцию. „Уйти на операционном столе в попытках что-то изменить - не приравнивается к осознанному усыплению? При попытке существует 2 варианта исхода событий. Не попытавшись - только один“, - поделился Константин. В ответ на его мнение другая участница группы, Наталья, выразилась, что если операция бессмысленна, то не имеет смысла мучать животное.
Как вы считаете, что еще можно сделать для своего домашнего животного в этом случае? Поделитесь своим мнением в комментариях!