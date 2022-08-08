Как облегчить жизнь домашнему любимцу, если он умирает?

Быть рядом. „Старайтесь быть все время с ней, чтобы она понимала, что она не одна. Ей будет легче справится. Животные не любят одиночества“, - написала Елена. Еще одна участница, Надежда, с ней согласилась: „Будьте просто рядом, гладьте, разговаривайте обо всем. Я последние дни жизни с нашим 16-летним псом лежала на его коврике по пол ночи, пока он не засыпал, успокаивала и гладила. Они все чувствуют и знают. Мы для них весь мир, пусть уходят в любви, заботе и спокойствии“.

Любить. "„Обнимашки, любовь и ласка“, „Любить и быть рядом“, „Любить...У нас тоже, наверное, последнее лето. Любим как никогда раньше“, - участники группы были солидарны в этом пункте.

Вкусно кормить. „Как же я Вам сочувствую и понимаю. Кормите всякими вкусняшками, которые она любит и проводите с ней больше времени, им большего не надо, лишь бы мы были рядом. И ещё, если сможете, то в последнюю минуту и секунду будьте с ней, найдите в себе мужество, хоть это и нереально тяжело и страшно больно...“, - высказалась участница группы Марина.