04.08.2022, 10:38
Экстренно госпитализирован Александр Филиппенко
ФОТО: Youtube
Актёра Александра Филиппенко экстренно госпитализировали с ковидом в Москве. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести из-за проявлений короны в совокупности с хроническими проблемами с сердцем, — передаёт телеграм-канал Mash.
Врачи выявили на КТ 77-летнего артиста изменения в нижней доле левого лёгкого. Это — начальное проявление пневмонии и, возможно, ковидной. На фоне имеющейся ишемической болезни сердца (в 2011-м ему установили стент), хронической сердечной недостаточности и мерцательной аритмии изменения в лёгких могут оказаться последствием сердечных патологий.
От коронавируса Александр Георгиевич прививался в 2021-м году. Сейчас же тест показал положительный результат.