Экстренно госпитализирован Александр Филиппенко

Врачи выявили на КТ 77-летнего артиста изменения в нижней доле левого лёгкого. Это — начальное проявление пневмонии и, возможно, ковидной. На фоне имеющейся ишемической болезни сердца (в 2011-м ему установили стент), хронической сердечной недостаточности и мерцательной аритмии изменения в лёгких могут оказаться последствием сердечных патологий.