Кино
04.08.2022, 11:30

В продолжении „Джокера“ Леди Гага сыграет Харли Квинн

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64th Grammy Awards Show in Las Vegas
64th Grammy Awards Show in Las Vegas
ФОТО: MARIO ANZUONI | REUTERS

Студия Warner Bros. объявила, что выпустит фильм „Джокер: Безумие на двоих“ («Joker: Folie à Deux“) 4 октября 2024 года — через пять лет после премьеры фильма „Джокер“. Об этом пишет Meduza.

Как сообщает Variety, продолжение „Джокера“ станет мюзиклом, а главную роль исполнит актер Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в первом фильме. Кроме того, в картине появится певица и актриса Леди Гага.

По данным Variety, Леди Гага сыграет роль Харли Квинн, которая во время работы психиатром познакомилась с Джокером, влюбилась в него и стала его помощницей и соучастницей преступлений.

„Джокер-2“ снимет режиссер первой части Тодд Филлипс. Как и в первом фильме, Филлипс напишет сценарий вместе со Скоттом Сильвером.

Фильм „Джокер“ вышел в 2019 году и собрал в мировом прокате более одного миллиарда долларов. Исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил премию „Оскар“ в номинации „Лучший актер“.

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