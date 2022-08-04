„Сгорел на работе“: Харви Вайнштейну посочувствовал избивавший жен Марат Башаров

„Харви — созидатель, а не разрушитель. А кто из нас не без изъяна? Да, у него была слабость, он любил женщин. Разве это плохо?“ — сказал Башаров. Также артист упомянул, что его персонаж в сериале „Алла, такси“ напоминает Вайнштейна.