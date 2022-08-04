„Оказывали давление“: Юлия Меньшова подтвердила причины отъезда Максима Галкина из России

„Мы с Максимом Галкиным работали некоторое время. Знаю о нем очень отдаленно. Но слухи о том, что происходило с ним до его отъезда, знаю. Максим опубликовал черное окно в соцсети, потом у него стали отменяться концерты в России“, — заявила Меньшова.

Она рассказала, что на организаторов оказывали давление, чтобы те отменяли концерты Галкина в России. После этого юморист отправился в Израиль, аргументируя это желанием отдохнуть. Однако впоследствии Галкин решил пока не возвращаться обратно в Россию, резюмировала Меньшова.

Напомним, что Максим Галкин выступит в Эстонии уже на следующей неделе: 8 августа в Тарту, 9 августа в Таллинне, 10 августа в Йыхви.