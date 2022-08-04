04.08.2022, 16:07
ФОТО | Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике(4)
ФОТО: Youtube
Актриса театра и кино Юлия Пересильд редко делится фотографиями в купальнике. Однако сейчас артистка решила сделать исключение, — радуется „Рамблер“.
Пересильд уже несколько дней отдыхает на море с дочками и приятелями. „Отпуск. Дети. Море. Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями. Солнце. Песок. Чтобы было, что вспоминать снежной холодной зимой!“, — написала звезда.
И вот Юлия решила обрадовать подписчиков откровенным фото. На нем актриса стоит на берегу моря в слитном красном купальнике и смотрит в сторону. Поклонники были приятно удивлены снимком, ведь ранее Пересильд делилась лишь кадрами с работы или в скромных нарядах.