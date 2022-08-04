ФОТО | Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике

Пересильд уже несколько дней отдыхает на море с дочками и приятелями. „Отпуск. Дети. Море. Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями. Солнце. Песок. Чтобы было, что вспоминать снежной холодной зимой!“, — написала звезда.

И вот Юлия решила обрадовать подписчиков откровенным фото. На нем актриса стоит на берегу моря в слитном красном купальнике и смотрит в сторону. Поклонники были приятно удивлены снимком, ведь ранее Пересильд делилась лишь кадрами с работы или в скромных нарядах.