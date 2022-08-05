Борис Гребенщиков о возвращении в Россию: ехать в страну, где тебе грозит 15 лет тюрьмы - не самое умное решение

В нем Борис Борисович рассказал о своих поездках в Эстонию 50 лет назад, а также прокомментировал возможность - точнее, невозможность - возвращения в Россию.

— В Россию не планируете в ближайшее время ехать?

— Я думаю, что ехать в страну, где тебе власти публично говорят, что тебя ждёт пятнадцать лет тюрьмы при пересечении границы, не самое умное, что можно придумать.

— Как вы считаете, имеет ли право публичный человек в теперешней ситуации не высказывать свою позицию?

— Я воспитан в старых традициях. Мне кажется, что любой человек имеет право на все, что угодно. И, в частности, право на то, чтобы быть публичным или не быть публичным. Я – непубличный человек. Алхимия не может быть публичным занятием, чудеса делаются в молчании. Но я не скрываю того, что думаю. И если я что-то кому-то сказал, и людям хочется это опубликовать, то вольному воля. Это их решение, не мое.

— С агрессивным отношением к себе из-за позиции сталкиваются многие люди. Есть ли какие-то советы от вас, как реагировать на такие слова? Как себя оградить?

— Никакие ограды, никакие защиты никогда не действовали. Если человек прячется за оградой, значит, он уже проиграл. Или, как говорил кто-то из древних греков: „Если вы их ненавидите, значит, они уже победили“. Ни в коем случае не нужно никаких оград. Если у человека другая точка зрения, дайте ему возможность высказывать эту свою точку зрения. Дайте ему возможность быть таким, каким он хочет быть. Рано или поздно, опыт показывает, что людям, хотят того или не хотят, ничего не остаётся делать, кроме как констатировать истину. Потому что от истины все равно никуда не деться.

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