Шоубиз
05.08.2022, 10:20

Андрей Макаревич объяснил, почему не возвращается в Россию

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Андрей Макаревич
Андрей Макаревич
ФОТО: Youtube

Покинувший Россию музыкант Андрей Макаревич в интервью YouTube-каналу „Гвозди“ заявил, что не возвращается в страну, так как его концерты отменяют.

„Сейчас я не еду в Россию. Я не понимаю, что я буду там делать. Концерты наши запрещены. Сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно“, — отметил Макаревич.

При этом он уточнил, что уехал в Израиль еще до начала спецоперации в связи со скорым рождением сына. Макаревич заявил, что обычные граждане жмут ему руку при встрече и выказывают свое уважение за то, что он не побоялся открыто продемонстрировать свою позицию.

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