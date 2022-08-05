Андрей Макаревич объяснил, почему не возвращается в Россию

„Сейчас я не еду в Россию. Я не понимаю, что я буду там делать. Концерты наши запрещены. Сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно“, — отметил Макаревич.

При этом он уточнил, что уехал в Израиль еще до начала спецоперации в связи со скорым рождением сына. Макаревич заявил, что обычные граждане жмут ему руку при встрече и выказывают свое уважение за то, что он не побоялся открыто продемонстрировать свою позицию.