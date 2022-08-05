Шеф-повар и телеведущий Йоэль Острат разошелся с женой

„Мы с Терезой решили закончить нашу совместную жизнь и двигаться дальше как друзья. Мы продолжаем вместе воспитывать нашего любимого сына, для защиты благополучия которого просим понимающего отношения и мира со стороны медиа. Соответстенно, это наш единственный публичный комментарий по этому поводу“, — написал Йоэль вчера в своем аккаунте в Facebook.

Несколько источников из Тарту сообщили Kroonika, что совместная жизнь пары давно закончилась, и Острат переехал из общего дома. Только в понедельник Йоэль отрицал изданию, что расстался с женой. „Для меня это стало большим сюрпризом. Мы не расстались. Я прекрасно лажу с Терезой“, — сказал шеф-повар. Тереза ​​Острат также потеряла дар речи при общении с Kroonika в ​​понедельник. — Спросите Йоэля, — только и сказала она.

Острат был замечен с молодой DJ Индрой Смит на ралли Эстония в Тарту в середине июля. Они вместе проводили время на террасе кафе Truffe на Ратушной площади. По словам очевидца, который говорил с Kroonika, Йоэль и Индра держались за руки и вместе покинули террасу заведения.

Индра постоянно ставит пластинки в баре Riffen на берегу реки Эмайыги. И Cafe Truffe, и Riffen принадлежат имеено Острату.

11 сентября 2018 года Йоэль Острат и модельер Тереза ​​Сильд поженились на городской площади в Монастеро Бормида, Италия. Kroonika тогда спросила молодую пару, была ли это любовь с первого взгляда. „Мы осмелимся сказать, что было что-то с первого взгляда,“ ответил Йоэль Острат. Они обручились в 2016 году в крошечном итальянском городке Питильяно. На медовый месяц пара отправилась в Париж.

Год назад в интервью Kroonika Острат сказал, что ему нравятся женщины с сексуальной тигриной натурой. „Моя жена Тереза ​​самая сексуальная. Конечно в женщине должна быть какая-то тайна. Мне нравится, когда женщина с одной стороны сексуальная тигрица, но в то же время у нее есть и другая сторона - кроткая деревенская девушка. Сочетание работает“, — сказал тогда Острат.

„Я считаю игривость очень важной в моих отношениях, то есть все, что угодно, кроме скучной рутины. Сохраняем отношения захватывающими! Это наш с Терезой девиз. Мы вместе уже восемь лет. Чтобы любовь продолжала гореть, вы должны находить время друг для друга, создавать игривые ситуации. Это приносит азарт в отношения. Вместе проводить время очень важно. Это одна из самых важных вещей“, — сказал шеф-повар год назад.