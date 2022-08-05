Ксения Собчак купила апартаменты в Сочи за 24 млн евро

Площадь квартиры составляет 1450 квадратных метров, при этом стоимость одного квадратного метра – миллион рублей. На территории комплекса есть свои зоны отдыха, SPA-центры, пляжи и бассейны, тренажеры.

Ранее Собчак рассказала, что купила квартиру в Дубае. По словам ведущей, жить в ОАЭ она не собирается, и недвижимость для нее – выгодное вложение средств. „Призываю и вас инвестировать часть капитала в недвижимость, у меня это примерно 30% от общего портфеля“, – заявила звезда в своем телеграме.