Исключительно горячий опыт: лучший секс в жизни был в одной комнате с семьей моего мужчины

Я из маленькой семьи, а у Адама, напротив, очень большая семья. Мы были вместе уже год, когда нас пригласили на свадьбу двоюродного брата Адама. Я весь день выпивала, чтобы не волноваться при разговоре с незнакомцами. Несмотря на это, секс был последним делом, о чем я думала, потому что мы остановились в одном AirBnb с мамой, папой, братьями и сестрами Адама. Родители Адама спали всего в нескольких метрах от нас.....

Но как только мы опустились на матрас, Адам начал осторожно притягивать меня к себе. И это стало прелюдией, которая длилась часами. Он теребил мой клитор, ласкал меня пальцами сзади и мягко прижимал свой твердый член к моей спине. Я хотела повернуться к нему, но он не позволил. А когда я попыталась поцеловать его, он приложил палец к моим губам, напоминая, чтобы я замолчала.

Он начал с медленных, мягких движений, как будто хотел, чтобы я почувствовала каждую секунду, когда он войдет в меня. Я очень старалась не издать ни звука, пока не услышала глубокое дыхание в нескольких метрах от меня. Мы уже испугались, что нас услышали, но за этим последовал легкий храп, который, к счастью, подтвердил, что все крепко спят.

Я залезла на Адама, провела его руками по своим грудям и наслаждалась его грубым и голодным взглядом. Он быстро развернул меня, двигаясь более медленно и целенаправленно, чем раньше. Его страстные поцелуи на моей шее заставили мое тело пульсировать от вожделения, и я начала поддергивать его, побуждая войти глубже.

Ни один из нас не испытал оргазма, но непредсказуемое возбуждение от осознания того, что наш скрипучий матрас мог разбудить его семью в любой момент, дало нам обоим кайф, который по ощущениям не уступал оргазму.

На следующий день мы поехали домой и сразу же насладились самым диким, самым громким сексом, который у нас когда-либо был. Я достигла кульминации, думая о том, каким горячим был вечер накануне“.

Источник: Cosmopolitan