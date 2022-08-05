Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в алкоголизме

На фестивале ведущие шоу спросили Бузову о новом ее увлечении. Артистка недавно призналась, что у нее новая влюбленность — большой теннис.

„Оленька, в Сеть просочилась информация, что ты влюблена в теннис“, — начала Настя Ивлеева, но Бузова тут же ее поправила. „В пенис. Я очень люблю большой пенис“, — без стеснения сказала экс-ведущая „Дома-2“.

„Ее заявление про большие пенисы — это такая стыдобень, такое позорище! Это было так отвратно, так неожиданно, — заорать со сцены такое. Могу это объяснить только тем, что ей на почве сильного употребления спиртного снесло крышу“, — высказалась Борисова.

По мнению телеведущей, у Бузовой имеются проблемы с алкоголем. „Очевидно, что человек в неадеквате. Не знаю, что она там употребляет. Если не ошибаюсь, мои предположения, что это алкоголь: коньяк, шампанское — у нее постоянно идет микс“, — считает Борисова.

Звезда также раскритиковала ню-фото Бузовой. Как считает Борисова, у певицы недостаток внимания мужчин.