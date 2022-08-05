ФОТО | Наталья Подольская поделилась пляжными снимками

Певица Наталья Подольская радует своих поклонников откровенными фотографиями. Недавно она опубликовала в социальных сетях кадры в закрытом купальнике, но новые, более „жаркие“ снимки понравилось фолловерам еще больше. Артистка в свои 40 лет, по мнению многих, еще может считаться эталоном красоты.