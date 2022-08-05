Шоубиз
05.08.2022, 16:00

ФОТО | Наталья Подольская поделилась пляжными снимками

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Наталья Подольская
Наталья Подольская
ФОТО: Youtube

Певица Наталья Подольская радует своих поклонников откровенными фотографиями. Недавно она опубликовала в социальных сетях кадры в закрытом купальнике, но новые, более „жаркие“ снимки понравилось фолловерам еще больше. Артистка в свои 40 лет, по мнению многих, еще может считаться эталоном красоты.

Звезда позировала в одиночку и вместе с сыновьями: мужем теледивы является певец Владимир Пресняков-младший, у них подрастают семилетний Артемий и полуторогодовалый Иван. Для мамы двоих детей артистка выглядит отлично, что поклонники знаменитости и поспешили заметить в комментариях.

„Вот это фигура!“, „Просто красотка!“, „И пора прекрасная, и вы, и детки — одни восхищения!“, „Вот это другое дело. А то на такое шикарное тело надела „бабушкины“ плавки“, — пишут комментаторы

Однако не обошлось и без хейтеров, они заявили, что та показалась „слишком тощей“ для купальника с завязочками.

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