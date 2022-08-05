Арнольд Рюйтель до сих не может переехать в дом на Маарьямяги: он все еще верит обещаниям застройщика(27)
Обещание строителя дома в Маарьямяги для Арнольда и Ингрид Рюйтель о том, что к концу года пожилая пара получит новый дом, вновь утратило силу – здания пустуют и окружены строительным мусором.
Строительство дома и здания архива бывшей президентской четы Арнольда (94 года) и Ингрид Рюйтель (86 лет) началось в начале 2018 года. О причинах задержки строительства Kroonika писала в мае прошлого года, когда стало ясно, что пожилая президентская чета вынуждена смириться с ситуацией, когда достройка их дома застряла из-за неподконтрольных им деловых споров и долгов. Арнольд Рюйтель тогда признал, что у строителя возникли трудности.
К августу нынешнего года мало что изменилось. Арнольд Рюйтель подтверждает тот печальный факт, что им действительно не удалось переехать в дом.
„Этот строитель действительно такой плохой, он сделал нас… (подбирает слова). Я не хочу раскрывать эти вещи. Сейчас еще обещают, что это дело будет доведено до конца“, — говорит Арнольд Рюйтель.
На вопрос, по-прежнему ли строительством руководит Роланд Ляэне, экс-президент Рюйтель отвечает утвердительно.
„Наша идея заказать строительство у такой компании возникла из желания развивать кооперативное движение. Если мы посмотрим на мир, то деятельность кооперативов относительно хорошо развита в наиболее цивилизованных странах. И чтобы экономика Эстонии тоже пошла по этому пути, заказ был сделан именно в такой компании. К сожалению, этот тартуский кооператив (Tartu Hoiu-laenuühistu – прим. ред.) – не обанкротился, но и не очень успешно работал…“
„Теперь они обещают, что все-таки доведут до ума это дело.“
На вопрос, рассматривала ли пара также возможность обращения в суд, Арнольд Рюйтель отвечает отрицательно. „Просто у меня нет такого образа мышления, чтобы ругаться с кем-то“, — говорит он.
Однако вопрос, как его здоровье выдерживает бесконечное ожидание дома, первоклассное ли оно и ходит ли он на прогулки, как прежде, заставляет Арнольда Рюйтеля усмехнуться. „Здоровье в порядке, хотя я не такой и старый, что такое эти 95 лет!“, — смеется Арнольд. „Но я двигаюсь, и у меня не было выходных. Недавно была известная болезнь, и я лежал в больнице. Я имею в виду, тут были проблемы с ногами. Но становится лучше. Сейчас я дома, но думаю, что скоро вернусь в свою прежнюю форму“.
В конце разговора Арнольд Рюйтель благодарит редакцию Kroonika за добрые пожелания. „Большое спасибо! Я думаю, что вы помогаете, так сказать, поддерживать духовный мир Эстонии в равновесии. Так что успехов в работе!“ — говорит президент.
„95 - это не так уж и много!“
Комментируя эту историю в сентябре прошлого года, Роланд Ляэне сказал, что его одного нельзя винить в задержке завершения строительства нового дома бывшей президентской четы — по крайней мере, согласно прежнему рассказу Ляэне, сроки задерживались по разным причинам, в том числе из-за президентских пожеланий пары внести изменения во время строительства. В то время строительство также было приостановлено из-за неразберихи с заказанным для здания лифтом. По какой причине пожилая пара до сих пор не может переехать в свой новый дом, мы не выяснили при подготовке этой статьи, так как не смогли связаться с Роландом Ляэне.