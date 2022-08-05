Арнольд Рюйтель до сих не может переехать в дом на Маарьямяги: он все еще верит обещаниям застройщика

Строительство дома и здания архива бывшей президентской четы Арнольда (94 года) и Ингрид Рюйтель (86 лет) началось в начале 2018 года. О причинах задержки строительства Kroonika писала в мае прошлого года, когда стало ясно, что пожилая президентская чета вынуждена смириться с ситуацией, когда достройка их дома застряла из-за неподконтрольных им деловых споров и долгов. Арнольд Рюйтель тогда признал, что у строителя возникли трудности.

К августу нынешнего года мало что изменилось. Арнольд Рюйтель подтверждает тот печальный факт, что им действительно не удалось переехать в дом.

„Этот строитель действительно такой плохой, он сделал нас… (подбирает слова). Я не хочу раскрывать эти вещи. Сейчас еще обещают, что это дело будет доведено до конца“, — говорит Арнольд Рюйтель.

На вопрос, по-прежнему ли строительством руководит Роланд Ляэне, экс-президент Рюйтель отвечает утвердительно.

„Наша идея заказать строительство у такой компании возникла из желания развивать кооперативное движение. Если мы посмотрим на мир, то деятельность кооперативов относительно хорошо развита в наиболее цивилизованных странах. И чтобы экономика Эстонии тоже пошла по этому пути, заказ был сделан именно в такой компании. К сожалению, этот тартуский кооператив (Tartu Hoiu-laenuühistu – прим. ред.) – не обанкротился, но и не очень успешно работал…“

„Теперь они обещают, что все-таки доведут до ума это дело.“

На вопрос, рассматривала ли пара также возможность обращения в суд, Арнольд Рюйтель отвечает отрицательно. „Просто у меня нет такого образа мышления, чтобы ругаться с кем-то“, — говорит он.