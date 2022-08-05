Женщина простила мужу измену: две предполагаемые интрижки превратились в 22 разных женщин...

„Когда я поняла, что любовь всей моей жизни, с которым мы познакомились в колледже, что-то скрывает от меня, самым логичным объяснением показалась измена“, — начинает свой рассказ Бренда.

Несмотря на то, что мы уже жили вместе, в течение года у нас были отношения на расстоянии, потому что мы временно жили в разных городах из-за работы. Когда он однажды расстерялся, что я захотела навестить его раньше, чем договаривались, я поняла, что что-то не так.

В следующий раз, когда я была у него дома, я положила свою новую сережку под подушку. Я „случайно“ просунула руку под одеяло и „нашла“ сережку. Я знал, что эта ночь закончится либо тем, что я выгляжу сумасшедшей, либо тем, что мое сердце будет разбито, но что-то внутри меня подсказывало мне, что я должен рискнуть.

„Что это такое?“, - спросила я тихо.

„Что именно?, - ответил мой мужчина.

Я показала найденную сережку. „Что ЭТО?“, - яростно закричала я.

Выражение ужаса на его лице было тем, что мне было нужно, чтобы понять, что он изменил мне с другой женщиной. По мере продолжения вечера и игры в словесные прятки, две предполагаемые интрижки превратились в 22 разных женщины, с которыми он мне изменял.

Мое сердце было разбито, и эта история оставила на мне шрамы, которые медленно заживали. Хотя я ушла от него, с годами мы снова стали друзьями. Я даже дружу с его женой. Потому что время действительно лечит раны, и этот опыт многому меня научил: чего я заслуживаю, чего жду от партнера и каковы мои пределы. Он много раз извинялся передо мной за эти годы, и мне самой легче жить с прощением, чем с гневом. Я не знаю, почему он это сделал, а может быть, даже он не знает. Но мы никогда не узнаем всего. Мы можем только выбирать, кто мы: искренние люди или лжецы, всепрощающие или злобные, верные или лживые...“

Источник: YourTango