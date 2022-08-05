Оззи Осборн анонсировал эксклюзивный альбом в цветах украинского флага(1)
Британский рок-музыкант Оззи Осборн анонсировал новый альбом Patient Number 9, обложка которого будет выполнена в цветах украинского флага.
В описании альбома музыкант заявил, что из-за военной агрессии России Украина нуждается в помощи.
„В феврале мой сын Джек работал с „Волонтерами третьей волны“ над эвакуацией осиротевших детей с особыми потребностями из Украины. Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, особенно после начала войны, поэтому кажется правильным работать с таким важным делом“, – написал Осборн.
Вырученные от продажи пластинки средства будут переданы организации „Волонтеры третьей волны“. В сообщении на сайте музыканта также отмечается, что 1000 детей-сирот с особыми потребностями находятся в Киеве, а в США их ждут приемные родители, которые смогут отвезти их в местные больницы. „Волонтеры третьей волны“ работают над тем, чтобы дать детям-сиротам такую возможность.
Альбом Оззи Осборна появится в продаже 9 сентября.