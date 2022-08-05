Оззи Осборн анонсировал эксклюзивный альбом в цветах украинского флага

„В феврале мой сын Джек работал с „Волонтерами третьей волны“ над эвакуацией осиротевших детей с особыми потребностями из Украины. Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, особенно после начала войны, поэтому кажется правильным работать с таким важным делом“, – написал Осборн.

Вырученные от продажи пластинки средства будут переданы организации „Волонтеры третьей волны“. В сообщении на сайте музыканта также отмечается, что 1000 детей-сирот с особыми потребностями находятся в Киеве, а в США их ждут приемные родители, которые смогут отвезти их в местные больницы. „Волонтеры третьей волны“ работают над тем, чтобы дать детям-сиротам такую возможность.