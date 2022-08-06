Известная эстонка совершит заплыв со звездами Голливуда вокруг Статуи Свободы

В заплыве вокруг статуи Свободы в Нью-Йорке примут участие 145 человек, в том числе приглашена и эстонка Мерле Лийванд.

„Для меня это определенно своего рода вызов, потому что американо-эстонские отношения очень важны. Мы должны быть благодарны как эстонским, так и американским солдатам, которые за эти годы принесли нам чувство свободы. Этим заплывом я хотела бы поблагодарить всех и каждого, кто отдал свою жизнь за наш мир или ежедневно трудится ради него“, - сказала Лийванд.

В мероприятии на реке Гудзон примут участие олимпийский золотой медалист Маркус Роган, член команды спасателей, участвовавший в спасательных работах во время разрушения башен-близнецов 11 сентября, а также Дэвид Бореаназ, актер из любимого эстонцами сериала „Кости“.

В список также вошли звезда TedTalk и автор бестселлеров из Нью-Йорка Джейсон Редман, а также лучший тренер Голливуда Дон Саладино.

Заплыв начинается от берега Нью-Джерси в сторону статуи Свободы и вокруг статуи в сторону башен-близнецов Манхэттена. Последнее место, до которого должны добраться пловцы, - мемориал Башен-близнецов, где увековечена память о террористической атаке 20-летней давности.