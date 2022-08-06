ФОТО и ВИДЕО | Группа „Ляпис Трубецкой“ поблагодарила нарвитян за поддержку Украины

Организатор концерта Анне Калинен сообщила RusDelfi, что на мероприятие было продано 659 билетов. На концерте также были гости из Украины. Лидер группы „Ляпис Трубецкой“ Сергей Михалок поблагодарил жителей Нарвы за поддержку Украины. „Дякую за підтримку“, - произнес он на украинском.