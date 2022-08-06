06.08.2022, 13:42
ФОТО и ВИДЕО | Группа „Ляпис Трубецкой“ поблагодарила нарвитян за поддержку Украины
5 августа на нарвской сцене Vaba Lava выступила культовая группа „Ляпис Трубецкой“. Концерт прошел под девизом „Нарва с Украиной!“, доход от продаж был направлен на помощь транзитным беженцам из Украины в Нарве.
На концерте группа представила большую программу переосмыленных и всеми любимых хитов Ляписа „последних лет“
Организатор концерта Анне Калинен сообщила RusDelfi, что на мероприятие было продано 659 билетов. На концерте также были гости из Украины. Лидер группы „Ляпис Трубецкой“ Сергей Михалок поблагодарил жителей Нарвы за поддержку Украины. „Дякую за підтримку“, - произнес он на украинском.
На концерте прозвучали проверенные временем хиты: „Воины света“, „Капитал“, „Манифест“ и, в качестве бонуса для нарвитян, - „Ау“.