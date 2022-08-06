06.08.2022, 13:34
Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз(10)
ФОТО: Shutterstock
Накануне Telegram-каналы сообщили, что музыкант Сергей Шнуров стал многодетным отцом - его супруга Ольга Абрамова родила ребенка.
Отмечается, что недавно российский шоумен был замечен в Швейцарии вместе со своей женой. Одна из гостей гостиницы сфотографировала жену артиста, у которой был виден округлившийся живот. Сам музыкант информацию о рождении ребенка не подтвердил, но и не опроверг.
Для пары это стал уже второй совместный ребенок, пол которого пока не сообщается. От предыдущих браков у Шнурова есть двое детей - сын Аполлон и дочь Серафима.