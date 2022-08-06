Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз

Отмечается, что недавно российский шоумен был замечен в Швейцарии вместе со своей женой. Одна из гостей гостиницы сфотографировала жену артиста, у которой был виден округлившийся живот. Сам музыкант информацию о рождении ребенка не подтвердил, но и не опроверг.